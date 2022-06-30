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  4. Слідчі викрили правоохоронців Бердянська, які здавали українських захисників (відео)
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    Політика

    Слідчі викрили правоохоронців Бердянська, які здавали українських захисників (відео)

    Правоохоронці працювала на окупаційну владу - Слідчі викрили правоохоронців Бердянська, які здавали українських захисників (відео)
    Правоохоронці працювала на окупаційну владу
    фото: пресслужба ДБР

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років

    Слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом працівникам правоохоронного органу у Запорізькій області, які у квітні цього року прийняли пропозиції від окупаційної влади РФ та обійняли посади, у тому числі й керівні, у незаконно створених органах міста Бердянську. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

    «За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади РФ. А також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років. Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться у повідомленні.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

    «Застерігаємо усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами. Суворе покарання за такі злочини є невідворотним», – наголосили у ДБР.

    Раніше ДБР ідентифікувало поліцейських-зрадників, які служили окупантам у Бердянську.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна розслідування Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    Слідчі викрили правоохоронців Бердянська, які здавали українських захисників (відео)