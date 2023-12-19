Прослушка в кабінеті Залужного: з’явилися нові деталі

Перед будь-якою нарадою в кабінетах командувачів здійснюється перевірка

Прослушка в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України була імітацією пристрою. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, передає «Радіо Свобода».

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«Наскільки мені відомо, не було знайдено не тільки засобів запису, а й елементів живлення. Тобто це була імітація пристрою, який, можливо, був закладений для якихось інших дій, не для запису. Можливо, для провокації», – сказав він.

Ягун наголосив, що перед будь-якою нарадою здійснюється перевірка.

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«І вони знайшли цей пристрій перед тим, як він зайшов. Тобто зробити так, щоб хтось заклав пристрій, а він прийшов і провів якусь нараду, неможливо. Це порушення протоколу. На що сподівалася ця особа чи особи, які це робили, я не дуже розумію», – додав генерал-майор.

Нагадаємо, 17 грудня у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку». Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

За даними СБУ, «прослушку» виявлено не в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.