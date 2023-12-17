Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Прослушка» в кабінеті Залужного: СБУ розкрила подробиці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Прослушка» в кабінеті Залужного: СБУ розкрила подробиці
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
фото з відкритих джерел

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою

«Прослушку» виявлено не в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Провадження відкрито за статтею 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що техніку було виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.

Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення.

Нагадаємо, у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли «прослушку». Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

Читайте також: Чи є підстави для звільнення Залужного? Відповідь Подоляка
Теги: розслідування прослушка Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна веде війну за власне Майбутнє
Декілька слів про Перемогу…
4 грудня, 10:58
«Це викликає огиду». Садовий прокоментував заяви щодо Залужного
«Це викликає огиду». Садовий прокоментував заяви щодо Залужного
30 листопада, 11:14
Хантеру Байдену висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами
Сину Байдена висунуто нові звинувачення за дев'ятьма пунктами
8 грудня, 06:30
ситуація на фронті залежить від того, чи отримає Україна потрібну зброю
Ексглава ЦРУ розповів, від чого залежатиме закінчення війни в Україні
19 листопада, 17:49
Діти зізналися, що вихователька систематично карала їх
Систематично катувала дітей: вихователька дитбудинку отримала підозру
28 листопада, 01:15
Репродукція фотографії, на якій зображено виселення поляками українського населення під час операції «Вісла», що зберігається в архіві СБУ
Польща припинила розслідування примусового переселення українців у рамках операції «Вісла»
30 листопада, 11:51
Ада Роговцева разом з Валерієм Залужним та його дружиною
Ада Роговцева підтримала Залужного та здивувала спільним фото
6 грудня, 11:10
Загальна вага продукції та сировини для її виробництва склала орієнтовно 200 тонн
На подвір'ї ексрезиденції Януковича виявлено незаконну фабрику (фото)
5 грудня, 18:40
Росіяни поширюють фейки про українську владу
РФ намагається показати, що між керівництвом України є напруженість – ISW
12 грудня, 06:21

Події в Україні

«Прослушка» в кабінеті Залужного: СБУ розкрила подробиці
«Прослушка» в кабінеті Залужного: СБУ розкрила подробиці
Бій у Бєлгородській області: легіон «Свобода Росії» повідомив про результати
Бій у Бєлгородській області: легіон «Свобода Росії» повідомив про результати
Російські зенітники збили власний штурмовик Су-25
Російські зенітники збили власний штурмовик Су-25
Депутату, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, обрали запобіжний захід
Депутату, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, обрали запобіжний захід
Зеленський розповів про історичний тиждень для України
Зеленський розповів про історичний тиждень для України
У кабінеті Залужного знайшли «прослушку» – ЗМІ
У кабінеті Залужного знайшли «прослушку» – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка
9751
Залужний перейшов у контрнаступ: Безугла довела головнокомандувача
9372
Народний депутат від «Слуги народу» повідомив про смерть маленького сина
7364
У Кропивницькому прогриміли вибухи
7105
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5006
Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ – Reuters

Новини

Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Сьогодні, 10:33
Аварія на Львівщині, вибухи в Кропивницькому: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Дощ та мокрий сніг у низці областей: прогноз погоди на 17 грудня
Сьогодні, 03:54
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua