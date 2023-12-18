Прослушка в кабінеті Залужного: Генштаб зробив заяву

За розслідування інциденту візьметься Служба безпеки України

У кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та працівників Апарату забезпечення його діяльності знайдено пристрої для прослуховування. Цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що вчора, під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.

«Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інформацію передали Службі безпеки України для встановлення обставин інциденту, його наслідків та причетних осіб.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку». Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

За даними СБУ, «прослушку» виявлено не в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.