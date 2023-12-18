Залужний відреагував на матеріал Blid щодо планів РФ до 2026 року

За даними Bold, РФ до кінця 2026 року планує захопити великі території на сході, у тому числі великі міста Запоріжжя, Дніпро та Харків

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не має наміру коментувати публікацію німецького Bild про воєнні плани Росії до кінця 2026 року. А саме про те, що окупанти планують у цей термін захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя. Про це він сказав під час розмови з журналістами.

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«Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію», – сказав він.

Нагадаємо, минулого тижня аналітик Bild Юліан Рьопке з посиланням на джерела у німецькій розвідці розповів про середньостроковий російський план на війну до кінця 2026 року. Відповідно до цього плану:

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до кінця 2024 року – окупанти мають намір повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також вийти на річку Оскіл у межах Харківської області;

до кінця 2026 року – захопити великі території на сході, у тому числі великі міста Запоріжжя, Дніпро та Харків, а на півдні утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на Херсон чи Одесу.

До відома, військовий оглядач видання Bild Юліан Рьопке далеко не вперше поширює провакативні меседжі щодо війни РФ в Україні. Раніше він заявляв, що українське командування не повинно берегти людей, інакше «війна затягнеться на десятиліття».

Нагадаємо, начальник української військової розвідки Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники не планують вести війну проти України у 2025 році.