У кабінеті Залужного знайшли «прослушку» – ЗМІ

Пристрої були виявлені при підготовці приміщення до роботи

У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли «прослушку». Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на обізнане із ситуацією джерело у військових колах.

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За словами джерела, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

«Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи», – додав співрозмовник видання.

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Як зазначає «Бабель», в СБУ факт не спростовали і не підтвердили, але заявили про початок розслідування.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наразі питання щодо відставок у командуванні Збройних сил України не обговорюються.

Нагадаємо, нещодавно «Слуга» Безугла закликала відправити Залужного у відставку.