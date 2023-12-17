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У кабінеті Залужного знайшли «прослушку» – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
У кабінеті Залужного знайшли «прослушку» – ЗМІ
Залужний у своєму кабінеті
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Пристрої були виявлені при підготовці приміщення до роботи

У кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного сьогодні знайшли «прослушку». Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на обізнане із ситуацією джерело у військових колах.

За словами джерела, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

«Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи», – додав співрозмовник видання.

Як зазначає «Бабель», в СБУ факт не спростовали і не підтвердили, але заявили про початок розслідування. 

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наразі питання щодо відставок у командуванні Збройних сил України не обговорюються.

Нагадаємо, нещодавно «Слуга» Безугла закликала відправити Залужного у відставку.

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Теги: міністр Україна звільнення Рустем Умєров

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