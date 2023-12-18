Прослушка в кабінеті Залужного: розвідка прокоментувала

Розвідка очікує на результати розслідування.

Прослушка, яка була знайдена у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного є спробою ворога отримати інформацію про плани Сил оборони. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Це, звичайно, резонансна подія. Контррозвідувальні органи, СБУ, зокрема, мають розібратися в цій ситуації. Продовжується війна і ворог намагається різними способами отримати інформацію та вивчити наші плани», – наголосив Юсов.

За його словами, такі інструменти є дешевшими для ворога та економлять значні ресурси на полі бою.

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Юсов зазначив, що в розвідка очікує на результати розслідування.

До відома, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив інформацію про прослушку у своєму кабінеті. Пристрій знайшли в приміщенні, куди він мав переїхати сьогодні.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку». Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

За даними СБУ, «прослушку» виявлено не в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.