Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прослушка в кабінеті Залужного: розвідка прокоментувала

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прослушка в кабінеті Залужного: розвідка прокоментувала
фото з відкритих джерел

Розвідка очікує на результати розслідування.

Прослушка, яка була знайдена у кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного є спробою ворога отримати інформацію про плани Сил оборони. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Це, звичайно, резонансна подія. Контррозвідувальні органи, СБУ, зокрема, мають розібратися в цій ситуації. Продовжується війна і ворог намагається різними способами отримати інформацію та вивчити наші плани», – наголосив Юсов.

За його словами, такі інструменти є дешевшими для ворога та економлять значні ресурси на полі бою.

Юсов зазначив, що в  розвідка очікує на результати розслідування.

До відома, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив інформацію про прослушку у своєму кабінеті. Пристрій знайшли в приміщенні, куди він мав переїхати сьогодні.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли «прослушку». Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невідомого зразка, що не дозволяє ідентифікувати того, хто їх встановив.

За даними СБУ, «прослушку» виявлено не в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

Читайте також: Прослушка в кабінеті Залужного: Генштаб зробив заяву
Теги: британська розвідка Валерій Залужний прослушка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний розповів, як треба змінювати мобілізацію
Залужний розповів, як треба змінювати мобілізацію
Сьогодні, 13:29
12 грудня Росія запустила 15 «шахідів» з Балаклавського району Криму
Британська розвідка повідомила, де росіяни облаштували майданчики для запуску дронів по Україні
13 грудня, 12:31
Окупанти фарбують деякі «Шахеди» у чорний колір
Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
6 грудня, 13:36
Україна веде війну за власне Майбутнє
Декілька слів про Перемогу…
4 грудня, 10:58
Останнім часом довкола Залужного на посаді Головнокомандувача багато розмов та скандалів
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
29 листопада, 12:13
Касетні боєприпаси – це тип бойового запасу, при розриві якого викидаються так звані суббоєприпаси (меншого розміру). Зазвичай вони застосовуються для знищення особового складу та техніки
Британська розвідка попередила, що РФ застосує новий вид боєприпасів на фронті
29 листопада, 10:56
Зенітний ракетный комплекс С-400 «Тріумф»
Росіяни перекидають на фронт ППО із «вразливого» регіону: яка причина
26 листопада, 14:00
Уночі під Хмельницьком працювали українські сили ППО
Вибухи в Україні та атака безпілотника на РФ: головне за ніч
21 листопада, 06:54
ситуація на фронті залежить від того, чи отримає Україна потрібну зброю
Ексглава ЦРУ розповів, від чого залежатиме закінчення війни в Україні
19 листопада, 17:49

Події в Україні

ЗСУ відбили дев'ять атак ворога в районі Авдіївки – Генштаб
ЗСУ відбили дев'ять атак ворога в районі Авдіївки – Генштаб
Кіберволонтери оригінально привітали контррозвідників на сайті підрядника ФСБ
Кіберволонтери оригінально привітали контррозвідників на сайті підрядника ФСБ
Прослушка в кабінеті Залужного: розвідка прокоментувала
Прослушка в кабінеті Залужного: розвідка прокоментувала
ЗСУ збили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
ЗСУ збили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
ВАКС дозволив заочно розслідувати справу щодо сина ексзаступника секретаря РНБО
ВАКС дозволив заочно розслідувати справу щодо сина ексзаступника секретаря РНБО
Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині
Командир роти розкритикував скандальну статтю NYT про операції ЗСУ на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Учасник бойових дій став ухилянтом. Суд відправив військовозобов'язаного в тюрму
26K
Ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу
20K
Бій у Бєлгородській області: легіон «Свобода Росії» повідомив про результати
17K
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
12K
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
12K
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко розказав про чотири речі, які треба терміново зробити на фронті
Сьогодні, 13:44
ЗСУ стримують ворога на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Авто в'їхало в кортеж Байдена, стали відомі деталі нової блокади кордону: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Невеликі дощі та ожеледиця: прогноз погоди на 18 грудня
Сьогодні, 03:58
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Які запаси «Шахедів» у Росії: ЗСУ зробили висновок
Вчора, 10:33

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua