Протиповітряна оборона знищила ворожі дрони, які атакували критичну інфраструктуру
У Запорізькій області знищено 4 «Шахеди»
У ніч проти неділі, 12 лютого, росіяни вчергове атакували критичну інфраструктуру України дронами. Однак нашим захисникам вдалося їх збити, повідомляє повітряне командування «Схід».
«За результатами роботи ППО в Запорізькій області знищено 4 «Шахеди», ще один БПЛА «Орлан-10» ліквідований на території Донецької. Тримаємо стрій!», – ідеться в повідомленні.
Як і зазвичай, пуски «шахедів» здійснювались із східного узбережжя Азовського моря, додають Повітряні сили ЗСУ.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.
Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого у багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуски дронів-камікадзе. За офіційними повідомленнями, на Київщині працювала ППО, також успішно ліквідовували дрони на Харківщині.
Повідомлялося, що два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини, ще три дрони ЗСУ збили над Миколаївщиною.
Крім того, «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.
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