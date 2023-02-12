Протиповітряна оборона знищила ворожі дрони, які атакували критичну інфраструктуру

У Запорізькій області знищено 4 «Шахеди»

У ніч проти неділі, 12 лютого, росіяни вчергове атакували критичну інфраструктуру України дронами. Однак нашим захисникам вдалося їх збити, повідомляє повітряне командування «Схід».

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«За результатами роботи ППО в Запорізькій області знищено 4 «Шахеди», ще один БПЛА «Орлан-10» ліквідований на території Донецької. Тримаємо стрій!», – ідеться в повідомленні.

Як і зазвичай, пуски «шахедів» здійснювались із східного узбережжя Азовського моря, додають Повітряні сили ЗСУ.

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Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого у багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуски дронів-камікадзе. За офіційними повідомленнями, на Київщині працювала ППО, також успішно ліквідовували дрони на Харківщині.

Повідомлялося, що два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини, ще три дрони ЗСУ збили над Миколаївщиною.

Крім того, «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.