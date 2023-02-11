Залужний підтвердив, що Росія використовує надводні морські дрони
Головнокомандувач Збройних сил України поспілкувався телефоном генералом Марком Міллі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Він поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання. Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.
«Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста», – зауважив Залужний
Запорука успіху на полі бою – ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів, наголосив головнокомандувач.
«Подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої Перемоги і непохитну підтримку України», – підсумував Залужний.
Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого у багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуски дронів-камікадзе. За офіційними повідомленнями, на Київщині працювала ППО, також успішно ліквідовували дрони на Харківщині.
Повідомлялося, що два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини, ще три дрони ЗСУ збили над Миколаївщиною.
Крім того, «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.
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