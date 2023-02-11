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Залужний підтвердив, що Росія використовує надводні морські дрони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Залужний підтвердив, що Росія використовує надводні морські дрони
Залужний поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач Збройних сил України поспілкувався телефоном генералом Марком Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Він поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкотре подякував за їхнє надання. Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

«Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста», – зауважив Залужний

Запорука успіху на полі бою – ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів, наголосив головнокомандувач.

«Подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої Перемоги і непохитну підтримку України», – підсумував Залужний.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого у багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуски дронів-камікадзе. За офіційними повідомленнями, на Київщині працювала ППО, також успішно ліквідовували дрони на Харківщині.

Повідомлялося, що два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини, ще три дрони ЗСУ збили  над Миколаївщиною.

Крім того, «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.

Теги: Бахмут Валерій Залужний озброєння росія

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