Уночі «Шахеди» уразили три енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині

У Криворізькому районі один і той самий об’єкт «Шахеди» атакували двічі за добу

У ніч на 11 лютого російські окупанти атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Цілили по критичній інфраструктурі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його даними, дрони уразили три енергетичні об’єкти області.

«Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському. У Криворізькому - один і той самий об’єкт атакували двічі за добу», – розповів Лисак.

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Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували.

На місцях прильотів працюють відповідні служби – ліквідують наслідки атак.

Постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого у багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуски дронів-камікадзе. За офіційними повідомленнями, на Київщині працювала ППО, також успішно ліквідовували дрони на Харківщині.