Атакують дрони: у Києві вчетверте за день масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У багатьох областях України вчетверте за день оголошено масштабна повітряна тривога. Станов на 21:25 почервоніло шість областей та м.Київ.

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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про атаку дронів у його регіоні. «У нас «балалайки» в області літають. Увага», - йдеться у повідомленні.

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що окупанти знову запускають БПЛА «Шахед».

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Нагадаємо, в Україні сьогодні вже тричі було оголошено повітряну тривогу.

Триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136». Зокрема в, по цивільній інфраструктурі.