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У Харківській області ліквідовано всі ворожі дрони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Харківській області ліквідовано всі ворожі дрони
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі повітряний простір над Харківською областю чистий

Усі запущені в ніч проти 11 лютого по Харківській області іранські дрони було ліквідовано силами протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Загалом у повітрі було зафіксовано три ворожих безпілотники.

«Інформація уточнюється, але ворожі БПЛА ліквідовані мужніми захисниками неба! Над Харківською областю повітряний простір на цей час – чистий», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше влада повідомила про наслідки ворожої атаки по Харкову

За повідомлення від «Харківобленерго», у Харківському та Чугуївському районах Харківської області 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень у зв'язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону.

До слова, завершилася 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
 

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