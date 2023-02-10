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Повітряне командування «Південь» розкрило подробиці вечірньої атаки безпілотниками

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряне командування «Південь» розкрило подробиці вечірньої атаки безпілотниками
Фото: defence-ua.com (ілюстративне)

10 лютого ворог тероризував атаками безпілотників південні регіони України

Ворог продовжує обстрілювати південь України. Як і раніше, ввечері 10 лютого окупанти цілили по об'єктах критичної інфраструктури. Оперативне командування «Півдня» розкрило подробиці вечірньої атаки безпілотними літальними апаратами.

У повідомленні зазначається, що два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини.

Ще три дрони ЗСУ збили  над Миколаївщиною.

Один дрон влучив у раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворізькому напрямку, ще один безпілотник там же збито силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.
Влучання зафіксовано у ХмельницькійЗапорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: окупанти безпілотник ракета

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