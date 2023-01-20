Удар по Краматорську: влада повідомила про жертви

Ракетний удар пошкодив багатоквартирні будинки

Внаслідок обстрілу Краматорська на Донеччині загинула одна людина. Всього російські загарбники завдали трьох ракетних ударів по місту. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

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«Всього було три удари завдано виключно по цивільній інфраструктурі. Поруч дитячий садочок, одна зі шкіл та приватний заклад, профілакторій. Також частково пошкоджені багатоквартирні будинки, які знаходяться поруч. Зараз підраховуються збитки та надається вся необхідна допомога. Наразі є підтвердження про одну загиблу особу», – зазначив Кириленко.

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Нагадаємо, вчора окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона.

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До слова, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.