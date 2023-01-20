Ракета впала біля дитсадка: росіяни обстріляли Краматорськ (фото)

На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади, а на ранок два масованих артобстріли пережила Авдіївка.

Росіяни били по цивільній інфраструктурі Донеччини

Сьогодні, 20 січня, російські загарбники завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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«Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З’ясовуємо наслідки», – написав Гончаренко.

Згодом голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що ворожа ракета впала поблизу дитсадка. «Зранку росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо», – написав він.

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Кириленко додав, що на Донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади, а на ранок два масованих артобстріли пережила Авдіївка.

Також відомом про одного загиблого у Бахмуті. Вночі також постраждав Часів Яр: пошкоджено чотири будинки та дитсадок.

«Напружена ситуація в Соледарській громаді: під вогнем Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара», – уточнив Кириленко. За його даними, також у Дробишевому загинули дві людини.

Нагадаємо, триває 331-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському – обороняється.