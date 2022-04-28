«Пустимо на дно всі «русскіє воєнниє кораблі». Ярош анонсував великий прорив на фронті

Колишній лідер «Правого сектора» й радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош вважає, що після зустрічі наших союзників на військовій базі Рамштайн у Німеччині можна говорити про війну за українську незалежність до переможного завершення. Як написав він у Facebook, Україна не змогла б без союзників, а з ними обов’язково переможе.

«Звільнимо окуповані московською ордою українські території. Всі. Розіб’ємо їхні орківські БТРи, зіб’ємо всі їхні «аналоговнєт» літаки та «вертушки». Пустимо на дно всі «русскіє воєнниє кораблі». Ми прорвемо їхній фронт і зайдемо на їхню каzапську територію... Але, ніколи не будемо уподібнюватися московському бидлу.... Бо ми – українські воїни – ніколи не будемо знищувати мирне населення Ерефії та ґвалтувати їхніх жінок та дітей...» – написав він.

Ярош наголосив, що Україна переможе Росію шляхетно, бо для нас – честь і чисте сумління «вище за бидл*цькі інстинкти та психологічні комплекси». Він додав, що Україна знищить Росію та збудує свою самостійну соборну державу, якою будемо пишатися ми й де щасливо житимуть наші нащадки.

Нагадаємо, Дмитро Ярош називає нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною». Раніше він розказав, що найбільше його здивувало у перший місяць війни в Україні.