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    РФ заборонила «Масяню» через епізод про війну в Україні (відео)

    Кадр з мільтсеріалу&nbsp;&laquo;Масяня&raquo; - РФ заборонила «Масяню» через епізод про війну в Україні (відео)
    Кадр з мільтсеріалу «Масяня»

    У РФ заблоковано сайт, на йому транслювався мультсеріал

    Основний цензурний орган держави-окупанта – Роскомнагляд – заблокував сайт mult.ru, на якому зберігаються всі випуски мультсеріалу «Масяня». Причина блокування криється в змісті останнього випуску, в якому демонструються кадри зруйнованих українських міст, відео обстрілів та ін. Про це повідомив на Facebook автор мультсеріалу Олег Куваєв.

    Сайту mult.ru блокується на підставі рішення Генпрокуратури РФ.

    В останньому епізоді Масяня разом з іншими героями мультфільму обговорюють події в Україні та дивляться новини з актуальними кадрами обстрілів, зруйнованих українських міст та ін. В кінці епізоду Масяня приходить до президента Росії Володимира Путіна, називає його нацистом і дарує йому японський меч для самогубства.

    Нагадаємо, Роскомнагляд вимагає не публікувати інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, дане декільком російським журналістам.

    А генпрокуратура РФ вже взялася за журналістів, які записали та опублікували інтерв'ю Зеленського.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ заборонила «Масяню» через епізод про війну в Україні (відео)