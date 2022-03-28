РФ заборонила «Масяню» через епізод про війну в Україні (відео)

У РФ заблоковано сайт, на йому транслювався мультсеріал

Основний цензурний орган держави-окупанта – Роскомнагляд – заблокував сайт mult.ru, на якому зберігаються всі випуски мультсеріалу «Масяня». Причина блокування криється в змісті останнього випуску, в якому демонструються кадри зруйнованих українських міст, відео обстрілів та ін. Про це повідомив на Facebook автор мультсеріалу Олег Куваєв.

Сайту mult.ru блокується на підставі рішення Генпрокуратури РФ.

В останньому епізоді Масяня разом з іншими героями мультфільму обговорюють події в Україні та дивляться новини з актуальними кадрами обстрілів, зруйнованих українських міст та ін. В кінці епізоду Масяня приходить до президента Росії Володимира Путіна, називає його нацистом і дарує йому японський меч для самогубства.

Нагадаємо, Роскомнагляд вимагає не публікувати інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, дане декільком російським журналістам.

А генпрокуратура РФ вже взялася за журналістів, які записали та опублікували інтерв'ю Зеленського.