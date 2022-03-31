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    Путін оголосив весняний призов: міноборони стверджує, що війна тут ні при чому

    Путін набирає нове гарматне м'ясо для війни в Україні - Путін оголосив весняний призов: міноборони стверджує, що війна тут ні при чому
    Путін набирає нове гарматне м'ясо для війни в Україні
    фото з відкритих джерел

    У Росії планують набрати до збройних сил майже 135 тисяч строковиків

    Володимир Путін підписав указ про весняний призов на території Російської Федерації. Указ уже розміщений на Офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

    Згідно із путінським указом, до збройних сил Російської Федерації, які ведуть війну на території України, планують набрати 134,5 тис. осіб.

    Також Путін звільнити з військової служби тих строковиків, термін військової служби яких уже збіг.

    У Головному організаційно-мобілізаційному управління Генштабу збройних Сил РФ перед появою указу Володимира Путіна вчергове наголосили, що цей призов не має ніякого відношення до повномасштабної війни, яку Росія веде на території України, а російська пропаганда називає «військовою спецоперацією». «Для участі в ній направляються лише офіцери та військовослужбовці за контрактом»,в – заявив керівник управління Євген Бурдінський.

    Нагадаємо, що і сам Шойгу 29 березня, який з’явився у медіа просторі після таємничого двотижневого зникнення, заявляв – мовляв, строковиків на війну в Україну не відправляють.

    Однак Служба безпеки України уже має докази того, що на території нашої держави воюють, зокрема, і російські солдати строкової служби. Вони бояться, не мають військової підготовки і відмовляються воювати.

    Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність в рамках співробітництва Україна-НАТО Олександр Данилюк ще 23 березня зазначав - Національний медичний дослідницький центр імені Вишневського в Москві буквально забитий пораненими, яких вивезли з України. Окремо повідомлялося, що дуже багато важких – саме серед строковиків, яких не менше половини з тих, кого встигли довезти.

    Також, за інформацією української розвідки, у збройних силах країни-агресора відзначається стрімке падіння долі контрактників у власне військових підрозділах та Росгвардії, тож без строковиків путінському режиму в Україні не обійтись.

    Підтвердженням використання солдатів-строковиків є наказ міністра оборони Росії, опублікований хакерами Anonymous. В цьому документі йдеться про необхідність створення фейків-спростувань використання військовослужбовців строкової служби на полях російсько-української війни.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Путін оголосив весняний призов: міноборони стверджує, що війна тут ні при чому