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    Дмитро Ярош після операції отримав цікавий антикварний подарунок (фото)

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    Ярошу провели операцію на руці - Дмитро Ярош після операції отримав цікавий антикварний подарунок (фото)

    Ярошу провели операцію на руці

    Фото: facebook.com/dyastrub

    Шолом належав солдату Української народної республіки

    Колишній лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош поділився на своїй сторінці у Facebook антикварним подарунком, шоломом армії УНР.

    Нещодавно Ярош переніс операцію на руці, яка була поранена ще 2015 року. Медики дістали старі титанові пластини та саморізи, які завдавали дискомфорт військовому.

    «В кінці минулого року моя поранена ще у 2015 році рука, відмовилась функціонувати, почала нестерпно боліти та викликала високу температуру. Спочатку думав, що застудився, але потім виявилось, що все набагато банальніше: загноіння і всякі інші погані справи», – говориться в пості.

    Наразі Дмитро Ярош проходить реабілітацію та перебуває на лікарняному.

    Українська народна республіка (УНР) — українська держава зі столицею в Києві, яка в 1917–1921 роках контролювала території центральної, східної та південної України.

    Нагадаємо, раніше Ярош розповів, чим планує займатися на посаді радника головнокомандувача ЗСУ.

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    Теги: УНР держава Дмитро Ярош Україна
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    Дмитро Ярош після операції отримав цікавий антикварний подарунок (фото)