Перший місяць війни. Дмитро Ярош розказав, що найбільше його здивувало

Головний прорахунок Кремля – у нехтуванні рішучістю українців

Найбільшою несподіванкою під час нинішньої російської агресії стала міцність системи державної влади та управління в Україні. Про це написав на своїй сторінці депутат Верховної Ради 8 скликання та радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош на своїй сторінці у Facebook, повідомляє «Главком».

«У моїх помилкових теоріях, влада України мала втікати, не прийнявши бою… І я щиро радію, що мої хвилювання не справдилися! Ми, всі разом, український народ, ЗСУ і хлопці з влади – витримали першу хвилю нападу наших відвічних ворогів і дали їм відсіч, від якої весь світ закляк», - пише колишній ліде папртії «Правий Сектор».

На думку Дмитра Яроша нйбільшим прорахунком керівництва країни-агресора були сподівання захопити Україну практично без бою протягом кількох днів, розраховуючи на роз’єднаність українців.

«Але ми, Українці, порушили всі прогнози могильних кремлівських старців. – пише далі Ярош, - Ми – це ті, хто сьогодні боронить Україну: а це, сотні тисяч, мільйони українців, хто на різних фронтах воює за Самостійну та Соборну Україну!

Воюємо на військовому, політичному, дипломатичному, на економічному тощо фронтах… І ми, Українці, справді довіряємо Верховному Головнокомандувачу Володимиру Зеленському (сподіваюсь, що не буду плюватися від цієї своєї фрази за тиждень, місяць, рік)».

Також Дмитро Ярош нашиває нинішню війну проти російської навали «національно-визвольною, священною та вітчизняною».

Нагадаємо, раніше Ярош розповів, чим планує займатися на посаді радника головнокомандувача ЗСУ.