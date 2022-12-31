Путін сфотографувався з блондинкою і розважив мережу

«Штірліца видавав парашут і підозріло чиста уніформа»

Російський диктатор Володимир Путін записав новорічне звернення на фоні людей у військовій формі. Серед них була й жінка-блондинка.

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ЗМІ зауважили – уже бачили цю пані поруч із очільником Кремля. У вересні 2016 року вона була з ним на озері з «рибалками», а в січні 2017-го її бачили на різдвяній службі. Ймовірно вона співробітниця Федеральної служби охорони.

Тим часом, Путін, який так погано маскує своїх секюріті, викликав веселощі в мережі.

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«Цікаво, яке звання у «простой руской жєнщіни», яка опиняється поряд з Путіним?», «Арестович под глубоким прикрытием?», «Штірліца видавав парашут і підозріло чиста уніформа», «Трясця, хоч би перуку одягла», «Шерше ля Пу», «Это мужчина/ Безруков», – пишуть у мережі.

Нагадаємо, російські ЗМІ проаналізували відео з новорічним зверненням очільника Кремля й упізнали декого з 19 військових, з якими перебував російський диктатор.

Також своє новорічне звернення до росіян 31 грудня президент країни-терористки оголошував у момент масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

Як відомо, у Кремлі підготували методичку для державних та провладних засобів масової пропаганди про те, як потрібно писати про підсумки 2022-го. Рекомендації влади розділені на блоки: «Головне», «Посилення Росії», «Спеціальна військова операція» та «Новий світопорядок».

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Раніше російський диктатор Володимир Путін через новорічні привітання показав, хто для нього у світі є ворогом, а до кого він поки ще може звернутися по допомогу.