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Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку
Пропагандистам рекомендують писати, що їхня країна нібито воює не з Україною, а з НАТО
фото: AFP

Попри провали в Україні, «спецоперацію» автори методички називають «успішною»

У Кремлі підготували методичку для державних та провладних засобів масової пропаганди про те, як потрібно писати про підсумки 2022-го. Рекомендації влади розділені на блоки: «Головне», «Посилення Росії», «Спеціальна військова операція» та «Новий світопорядок». Методичка Кремля опинилася у розпорядженні «Медузи».

У розділі «Головне» рекомендують наголошувати, що рішення президента-диктатора Володимира Путіна про початок «спецоперації» – «єдине вірне». Мовляв, це «запобігло нападу України і НАТО, що нібито готується на територію Росії». Наголошується, що країни Заходу нібито від 2014-го готували атаки на РФ, аби «розділити та підкорити російський народ».

Попри провали в Україні та втрати окупованих територій, зокрема Херсона, «спецоперацію» автори методички називають «успішною». Пишуть про нібито «захист мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки».

«У Росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася більш ніж на 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину або Хорватію, Данію або Швейцарію. Розширення кордонів Росії за рахунок возз'єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути «островом», відокремленим від материкової частини Росії», – ідеться у документі.

Пропагандистам рекомендують писати, що їхня країна нібито воює не з Україною, а з НАТО – «найпотужнішою військовою машиною в історії людства», яка «не зламала російську армію».

У блоці «Посилення Росії» зауважують, що варто писати про «згуртування суспільства». Наприклад, високий «офіційний рейтинг» Путіна (78,5% довіри респондентів) безпосередньо пов'язують із «безумовною підтримкою росіянами «спецоперації».

У розділі «Новий світоустрій» агресора Росію називають «лідером країн», які «не визнають винятковість Заходу» та «лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу». Диктатор Путін нібито дає «Європі шанс одуматися і повернути собі суб'єктність та майбутнє».

Раніше російський диктатор Володимир Путін через новорічні привітання показав, хто для нього у світі є ворогом, а до кого він поки ще може звернутися по допомогу. 

 

Теги: путін рейтинг диктатор втрати

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