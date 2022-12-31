Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку

Пропагандистам рекомендують писати, що їхня країна нібито воює не з Україною, а з НАТО

Попри провали в Україні, «спецоперацію» автори методички називають «успішною»

У Кремлі підготували методичку для державних та провладних засобів масової пропаганди про те, як потрібно писати про підсумки 2022-го. Рекомендації влади розділені на блоки: «Головне», «Посилення Росії», «Спеціальна військова операція» та «Новий світопорядок». Методичка Кремля опинилася у розпорядженні «Медузи».

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У розділі «Головне» рекомендують наголошувати, що рішення президента-диктатора Володимира Путіна про початок «спецоперації» – «єдине вірне». Мовляв, це «запобігло нападу України і НАТО, що нібито готується на територію Росії». Наголошується, що країни Заходу нібито від 2014-го готували атаки на РФ, аби «розділити та підкорити російський народ».

Попри провали в Україні та втрати окупованих територій, зокрема Херсона, «спецоперацію» автори методички називають «успішною». Пишуть про нібито «захист мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки».

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«У Росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася більш ніж на 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину або Хорватію, Данію або Швейцарію. Розширення кордонів Росії за рахунок возз'єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути «островом», відокремленим від материкової частини Росії», – ідеться у документі.

Пропагандистам рекомендують писати, що їхня країна нібито воює не з Україною, а з НАТО – «найпотужнішою військовою машиною в історії людства», яка «не зламала російську армію».

У блоці «Посилення Росії» зауважують, що варто писати про «згуртування суспільства». Наприклад, високий «офіційний рейтинг» Путіна (78,5% довіри респондентів) безпосередньо пов'язують із «безумовною підтримкою росіянами «спецоперації».

У розділі «Новий світоустрій» агресора Росію називають «лідером країн», які «не визнають винятковість Заходу» та «лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу». Диктатор Путін нібито дає «Європі шанс одуматися і повернути собі суб'єктність та майбутнє».

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Раніше російський диктатор Володимир Путін через новорічні привітання показав, хто для нього у світі є ворогом, а до кого він поки ще може звернутися по допомогу.