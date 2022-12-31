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ЗМІ ідентифікували військових з путінського новорічного звернення

glavcom.ua
ЗМІ ідентифікували військових з путінського новорічного звернення
Фото з відкритих джерел

Поруч з диктатором люди, нагороджені за якісь секретні подвиги

Російські ЗМІ проаналізували відео з новорічним зверненням очільника Кремля й упізнали декого з 19 військових, з якими перебував російський диктатор, пишуть ЗМІ.

Всупереч обіцянками свого прессекретаря Пєскова про традиційне звернення з Кремля, Путін записав відеоролик зі штабу Південного військового округу. Журналісти зазначають, що матеріал пускався в ефір «з коліс» — монтажери навіть не прибрали кілька обмовок Путіна та його регулярний кашель. Загалом за спиною Путіна стояли 19 військових.

Хто на відео?

Праворуч від Путіна стоїть уродженець Омська Євген Волков. Судячи з його сторінки у ВК, чоловік закінчив Військовий навчально-науковий центр Сухопутних сил ЗС РФ. Міноборони розповідало про подвиг його повного тезки під час вторгнення в Україну. Як стверджувалося, Волков налагоджував режимний телефонний зв'язок (цим займається Федеральна служба охорони (ФСО), опинився в зоні артобстрілу, «але не допустив зривів забезпечення зв'язком».

Поруч із Волковим стоїть уродженець Донецька Анатолій Михайленко. Крайній ліворуч – мешканець Біробіджану Тимофій Матвєєв. Це механік-водій танка окремого танкового батальйону 76-ї десантно-штурмової дивізії. Путін перед новорічним зверненням особисто вручив йому Героя Росії, щоправда, невідомо, за які заслуги. Матвєєв видалив свою попередню сторінку у ВК, а новий профіль прихований налаштуваннями приватності.

Зліва за Путіним – Владислав Козаков із Тульської області. Він закінчив Рязанське гвардійське вище повітряно-десантне училище. Судячи зі сторінки у соцмережах, одружений. А просто над головою президента РФ — Шаміль Юсупов із Москви. На його сторінці у ВК є фотографія автомобіля з цитатою Кутузова: «Щоб врятувати Росію, потрібно спалити Москву».

Видання «Сибір. Реалії» звернуло увагу, що ліворуч за Путіним стоїть жінка, яка раніше вже з'являлася у його компанії. У вересні 2016 року вона була з ним на озері з «рибалками», а в січні 2017-го її бачили на різдвяній службі. Ймовірно вона співробітниця ФСО, як і Волков.

Нагадаємо, своє новорічне звернення до росіян 31 грудня президент країни-терористки оголошував у момент масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

Як відомо, у Кремлі підготували методичку для державних та провладних засобів масової пропаганди про те, як потрібно писати про підсумки 2022-го. Рекомендації влади розділені на блоки: «Головне», «Посилення Росії», «Спеціальна військова операція» та «Новий світопорядок». 

Раніше російський диктатор Володимир Путін через новорічні привітання показав, хто для нього у світі є ворогом, а до кого він поки ще може звернутися по допомогу. 

 

 

Теги: війна путін новорічні свята пропаганда тероризм агресія

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