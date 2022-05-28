Путін відправляє воювати в Україну дідів

Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років

Президент Росії підписав закон про відміну вікової межі для контрактників

Росія відчуває значний недобір спеціалістів в армії. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який скасовує верхню вікову межу для бажаючих укласти перший контракт на проходження військової служби. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ Росії.

Документ опубліковано на порталі правової інформації.

Закон виключає вікову межу для громадян працездатного віку (іноземних громадян), при якому їм надається право укладати перший контракт про проходження військової служби.

Згідно із сайтом Держдуми, тепер піти служити в армію за контрактом зможуть люди до закінчення працездатного віку (для жінок 60 років, для чоловіків – 65 років – ред.).

Заступник глави Міноборони РФ уточнював, що укласти перший контракт про військову службу в Росії можна буде до віку 50 років.

Раніше контракт могли укладати російські громадяни віком від 18 до 40 років та іноземці віком від 18 до 30 років.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила чергову перехоплену розмову російського загарбника з батьками, де він розповідає, що немає чим воювати, а також, що українську Чорнобаївку називають «чистилищем» для живої сили та кладовищем для військової техніки.

Додамо, що СБУ регулярно перехоплює розмови рашистів, у яких ті хизуються своїми звірствами. Так, нещодавно в одній з розмов окупант розповідав своїй матері подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. А мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.