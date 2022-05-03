Окупанти розкрили моторошні подробиці катувань українських полонених (аудіо)

Перехоплення розмови окупанта є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову російського окупанта Костянтина Соловйова (зараз знаходиться в Харківській області) зі своєю матір’ю. Рашист розкриває подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. Про це повідомляє ГУР.

Росіянин розповідає про страшні знущання та вбивства, які здійснюють співробітники ФСБ та російські військові. Окупант з радістю переймає «досвід» та мріє перенести його на власного батька.

Жертвами катів стають як українські військові, так і мирні жителі. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не скоряються перед загарбниками.

Мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.

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«Це перехоплення є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях. Воєнні злочини масово чиняться як щодо військових, так і щодо цивільного населення. Масові вбивства, тортури та знущання стали нормою для окупантів. При цьому, до «професіоналів» з ФСБ охоче долучаються військовослужбовці армії РФ», - зазначає ГУР Міноборони України.

Розвідка надає персональні дані російського військового та його матері:

Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Константин Дмитриевич)

Тел. +79969592243, 11-й армійський корпус, 3-тя рота, 3-й взвод, кулеметник

15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, м. Совєтск, вул. Лісна, буд. 6А, кв.01

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Соловйова (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна)

Тел. +79118522733, 19.11.1981 року народження, Калінінградська обл., м. Совєтск, вул. Лісна, 6А, кв.1

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