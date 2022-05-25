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    Події в Україні

    Путін відвідав у госпіталі поранених військових. Арестович пояснив, навіщо це знадобилося

    Путін та Шойгу побували у військовому госпіталі - Путін відвідав у госпіталі поранених військових. Арестович пояснив, навіщо це знадобилося
    Путін та Шойгу побували у військовому госпіталі
    фото: kremlin.ru

    Путін ніколи й нічого не робить просто так

    Кремлівський диктатор Володимир Путін відвідав госпіталь із пораненими солдатами, що брали участь у «спеціальній воєнній операції». Інформацію про візит 25 травня поширили російські ЗМІ.

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович поділився думками, чому російський президент наважився на цей учинок. Він зазначив, що Путін ніколи й нічого не робить просто так, тож у госпіталі виконував конкретні завдання. Про це Арестович розповів у ефірі програми «Фейгін Live».

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    Путін відвідав у госпіталі поранених військових. Арестович пояснив, навіщо це знадобилося
    Путін відвідав у госпіталі поранених військових. Арестович пояснив, навіщо це знадобилося
    Путін відвідав у госпіталі поранених військових. Арестович пояснив, навіщо це знадобилося
    Путін відвідав у госпіталі поранених військових. Арестович пояснив, навіщо це знадобилося

    «Путін ніколи не їздить нікуди просто так. Коли людина вилазить із бункера та радісно їде до госпіталю – це знакова річ. Це знак підтримки найвищим військово-політичним керівництвом цілей і завдань кампанії. Ось нарешті символічно особисто поїхав до госпіталю, так би мовити потиснути руку солдатам, подякувати за військову службу і сказати: «Ви молодці, хлопці, тримайтеся». Це жест. Армія розуміє і суспільство, що Путін приділяє цьому велику увагу, підтримує: «Ми своїх не кидаємо, Росія, вперед, бла-бла-бла». Для чого це знадобилося? По перше, надійшли сигнали, що не все благополучно. По-друге, явно триває сценарій ескалації з їхнього боку і це є частиною кампанії, розрахованої і назовні, і всередину», – сказав Арестович.

    Раніше Арестович розповів, де на Донбасі наразі найгарячіші точки російського наступу. Окупанти сконцентрували великі сили у напрямку міста Бахмута та намагаються налагодити переправу та перейти на Сіверськ для оперативного оточення підрозділів української армії.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ армія війна Китай путін Україна президент жест госпіталь окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Путін відвідав у госпіталі поранених військових. Арестович пояснив, навіщо це знадобилося