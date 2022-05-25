Ситуація на Донбасі: ЗСУ «мінусували» танки, безпілотники та артсистеми ворогів

Українці та українки стоять на захисті свої землі фото: Угруповання Об'єднаних сил

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці