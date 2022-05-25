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    Події в Україні

    Ситуація на Донбасі: ЗСУ «мінусували» танки, безпілотники та артсистеми ворогів

    Українці та українки стоять на захисті свої землі - Ситуація на Донбасі: ЗСУ «мінусували» танки, безпілотники та артсистеми ворогів
    Українці та українки стоять на захисті свої землі
    фото: Угруповання Об'єднаних сил

    Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці

    Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Про це інформує пресслужба ООС.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 4 танки;
    • 1 одиницю спеціальної техніки;
    • 2 артилерійські системи;
    • 1 бронетранспортер;
    • 1 ворожий автомобіль.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Нагадаємо, протягом доби на сході знищено 62 окупантів та півтора десятка техніки.

    Тим часом Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    Ситуація на Донбасі: ЗСУ «мінусували» танки, безпілотники та артсистеми ворогів