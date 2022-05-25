Ситуація на Донбасі: ЗСУ «мінусували» танки, безпілотники та артсистеми ворогів
Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Про це інформує пресслужба ООС.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 4 танки;
- 1 одиницю спеціальної техніки;
- 2 артилерійські системи;
- 1 бронетранспортер;
- 1 ворожий автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
Нагадаємо, протягом доби на сході знищено 62 окупантів та півтора десятка техніки.
Тим часом Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.