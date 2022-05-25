Безкоштовні квитки на потяги у Польщі: що зміниться для українців із 1 червня

Безоплатно проїхати в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого

Із 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Про це інформує «Укрзалізниця».

У компанії повідомили, що з першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі залишаються незмінними. Безоплатно проїхати в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:

діти до 18 років;

жінки;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в поїзди – із заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України або проїзного документа від «Укрзалізниці» на поїзд до Польщі або повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.

Людям з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їхній стан (українські – також підходять).

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» скоротила тривалість рейсу з Варшави та змінила графік відправлення з Хелма для більш зручної пересадки.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» з 11 червня змінює розклад руху потяга Київ – Варшава. Компанія прискорює поїзд №67/68 на дві години.

Також «Укрзалізниця» знову відкрила попередній продаж квитків на 20 днів.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» разом з партнерами – залізницями Польщі та Німеччини – налагодили систему зручних та швидких поїздок з України до Німеччини з пересадкою в польському Перемишлі.