Арестович розповів, де на Донбасі наразі найгарячіші точки російського наступу

Радник Банкової передбачає, що найзапекліші бої з російськими окупантами найближчими днями відбуватимуться в районі Сєвєродонецька і Лисичанська

Російські окупанти сконцентрували великі сили у напрямку міста Бахмута на Донбасі та намагаються налагодити переправу та перейти на Сіверськ для оперативного оточення підрозділів української армії. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, найбільш неприємна ситуація склалася в районі Сєвєродонецька і Лисичанська. Російські окупанти перекинули сюди великі сили, відчайдушно намагаючись виконати поставлене перед ними завдання і прорвати оборону ЗСУ.

«Ми очікуємо продовження загострення ситуації в цьому районі, яка й без того дуже складана для наших військ. Вони (російські окупанти – ред.) будуть кидати додаткові сили і будуть нам завдавати величезні неприємності», – зауважив Арестович.

Також, за його словами, серйозною проблемою є боротьба за Лиман і можливість встановлення переправи та переходу на Сіверськ. Такими діями противник намагається взяти в оперативне оточення підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, у битві за Донбас російське командування робить ставку на «тактичний канібалізм».

Тим часом РФ не має значних успіхів у просуванні до Бахмута – Інститут вивчення війни.

Напередодні Зеленський назвав співвідношення сил на Донбасі.

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