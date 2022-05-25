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    Арестович розповів, де на Донбасі наразі найгарячіші точки російського наступу

    Вороги намагаються оточити ЗСУ - Арестович розповів, де на Донбасі наразі найгарячіші точки російського наступу
    Вороги намагаються оточити ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Радник Банкової передбачає, що найзапекліші бої з російськими окупантами найближчими днями відбуватимуться в районі Сєвєродонецька і Лисичанська

    Російські окупанти сконцентрували великі сили у напрямку міста Бахмута на Донбасі та намагаються налагодити переправу та перейти на Сіверськ для оперативного оточення підрозділів української армії. Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

    За його словами, найбільш неприємна ситуація склалася в районі Сєвєродонецька і Лисичанська. Російські окупанти перекинули сюди великі сили, відчайдушно намагаючись виконати поставлене перед ними завдання і прорвати оборону ЗСУ.

    «Ми очікуємо продовження загострення ситуації в цьому районі, яка й без того дуже складана для наших військ. Вони (російські окупанти – ред.) будуть кидати додаткові сили і будуть нам завдавати величезні неприємності», – зауважив Арестович.

    Також, за його словами, серйозною проблемою є боротьба за Лиман і можливість встановлення переправи та переходу на Сіверськ. Такими діями противник намагається взяти в оперативне оточення підрозділи ЗСУ.

    Нагадаємо, у битві за Донбас російське командування робить ставку на «тактичний канібалізм».

    Тим часом РФ не має значних успіхів у просуванні до Бахмута – Інститут вивчення війни.

    Напередодні Зеленський назвав співвідношення сил на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розповів, де на Донбасі наразі найгарячіші точки російського наступу