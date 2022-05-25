Нацбанк пояснив, чому зняв обмеження на встановлення курсу продажу валюти

Регулятор «відпустив» долар у вільне плавання

Рішення про зняття обмеження на встановлення банками курсу продажу готівкової валюти та курсу операцій за кордоном не більше 10% від офіційного необхідне для зниження тиску на міжнародні резерви України та зменшення можливостей для спекуляцій на готівковому ринку. Про це розповів заступника голови НБУ Юрій Гелетій, пише Forbes .

«Ми бачимо цю дискусію та будемо спілкуватися з бізнесом. Ми керуємося двома основними завданнями: зберегти валютні ресурси для пріоритетних видатків на оборону та критичний імпорт та не допустити непродуктивного відтоку капіталу. Ми не лише відв’язали готівковий курс та курс для операцій громадян за кордоном. Це рішення приймалося у тісній зв’язці зі зменшенням ліміту на зняття готівки за кордоном з гривневих карт удвічі – до 50 000 грн на місяць», – зазначив Гелетій.

За словами Гелетія, щодня українські банки перераховують приблизно $100 млн на користь міжнародних платіжних систем через чималі обсяги операцій із гривневими картками за кордоном. Зокрема, 35% від загального обсягу операцій українців за кордоном у квітні припадало на зняття готівки. Це майже 23 млрд грн в еквіваленті. За підсумками 20 днів травня цей показник становить 45% (22 млрд грн).

«Понад половину цих сум припадає на клієнтів банків, які максимально або повністю використовують місячний ліміт на отримання готівки в іноземних банкоматах. Очевидно, це не лише громадяни, які вимушено залишили країну, а й так звані «карткові туристи», котрі заробляють на ввезенні готівкової валюти до України та перепродажу через місцеві мережі обмінників. Це спосіб обійти обмеження на купівлю валюти», – уточнив представник НБУ.

При цьому він зазначив, що на міжбанку в окремі періоди Нацбанк фіксує навіть перевищення обсягів продажу валюти над купівлею. Чистий попит клієнтів банків на безготівкову валюту є незначним – приблизно $20 млн на день.

«Тому прийняті рішення були необхідні для зниження тиску на міжнародні резерви України та зменшення можливостей для спекуляцій на готівковому ринку. Зараз ми бачимо, що ситуація на готівковому сегменті ринку поступово нормалізується», – підкреслив Гелетій.

Як повідомлялось, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Також стало відомо, коли НБУ почне знімати валютні обмеження.

Як повідомлялося, Нацбанк планує відмовитися від фіксованого курсу гривні.

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