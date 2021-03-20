Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму

20 березня 2020 року Путін підписав указ, який додав анексований Крим до переліку прикордонних територій РФ

Президент Росії ввів нове цинічне обмеження на українському півострові

Окупаційна влада незаконно анексованого Криму, який раніше закрили на в’їзд і виїзд через коронавірус, заборонить іноземним компаніям і громадянам, в тому числі й українцям, володіти земельними ділянками на півострові.

Відповідний указ від 20 березня №201 «Про внесення змін до переліку прикордонних територій, на яких іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи не можуть мати права власності земельними ділянками, затверджений указом президента Російської Федерації від 9 січня 2011 № 26» було підписано президентом РФ Володимир Путін незабаром після його візиту до Криму.

Згідно з текстом опублікованого на російському порталі правової інформації документа, обмеження поширюються на 8 з 12 муніципалітетів анексованого Севастополя, і 19 з 25 муніципалітетів Криму.

З 1 березня українцям заборонили в’їжджати в Росію за внутрішніми паспортами. Для цього їм доведеться користуватися лише документами для закордонних поїздок.

Необхідно зазначити, що частина жителів півострова відмовилася отримувати російське громадянство після анексії у 2014 році та все ще лишається громадянами України. Крім того, чимало земельних ділянок в Криму належать українцям з континентальної частини країни.