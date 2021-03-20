За минулу добу у Києві виявили понад тисячу хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

У столиці виявили за минулу добу 1070 хворих на коронавірус. 19 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«1070 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в місті 3034 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 152 203», – повідомив Кличко.

Захворіли: 608 жінок віком від 18 до 92 років, 400 чоловіків віком від 19 до 90 років. А також 41 дівчинка від 3 днів до 17 років та 21 хлопчик від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 126 пацієнтів. Одужала минулої доби 541 людина. Загалом коронавірус подолали 101 345 киянин.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 191, Дарницькому – 177 та в Оболонському – 143 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.

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