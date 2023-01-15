Росія активно перекидає винищувачі на територію Білорусі

Найімовірніше, літаки прибули для участі у спільних льотно-тактичних навчаннях ЗС Білорусі та ЗС РФ

15 січня до Білорусі з Росії прибули щонайменше вісім винищувачів. Про це у Telegram поінформувала моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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Зазначають, що чотири Су-34, два Су-30 і два Су-30СМ (вилетіли з Курська) приземлилися на аеродромі Барановичі в період із 15.50 до 16.50.

«Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ», – йдеться у повідомленні.

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Окрім того, до Барановичів прилетіли ще чотири військово-транспортні літаки – три Ан-12 (один із 11 січня був на аеродромі Мачулищі під Мінськом) й один Ан-26.

«За нашими даними, щонайменше частина бортів щось привезла – цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів, – йдеться у повідомленні групи. – Найімовірніше, літаки прибули для участі у спільних льотно-тактичних навчаннях ЗС Білорусі та ЗС РФ».

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 19 січня приїде в Мінськ для участі в щорічному спільному засіданні колегій зовнішньополітичних відомств Білорусі та РФ.

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Нагадаємо, 11 січня з Білорусі до Росії вирушив черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими. Вони, ймовірно, попрямували до Луганської області.

Раніше британська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі.

Нагадаємо, 7 січня до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

Генштаб інформував, що значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.