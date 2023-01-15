Терорист Гіркін розкритикував Путіна та згадав Жовтневий переворот

Гіркін зі своїм співрозмовником згадали 1917 рік

Попри воєнні невдачі, терорист проти зміни верховного головнокомандувача під час війни

Терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков розкритикував вище воєнне командування Росії та самого Володимира Путіна.

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В опублікованому на своєму Telegram-каналі відео він бідкається, що знамените російське гасло «можем повторить» позбавлене сенсу.

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«Де це «можем повторить», якщо противник вільно перекидає резерви навіть у ближній зоні по лінії фронту, не бачачи жодного нашого бойового літака чи вертольота над головою. Бо щойно вони з’являються, їх збивають», – каже Гіркін.

Та попри воєнні невдачі, терорист проти зміни верховного головнокомандувача під час війни, мовляв, чим це закінчилося в 1917 році, ми знаємо.

Раніше терорист Гіркін скаженів через підвищення генерала, який «здав Харківщину».

Також терорист Ігор Гіркін (псевдо Стрєлков) прогнозує, що наступного року Казахстан остаточно перейде до лав відвертих ворогів Росії. Більше того, у своєму прогнозі він навіть побачив можливість збройних зіткнень на російсько-казахському кордоні.