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    Події в Україні

    Радбез ООН схвалив першу від початку війни в Україні заяву, він «глибоко занепокоєний»

    Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст схвалила в тому числі Росія - Радбез ООН схвалив першу від початку війни в Україні заяву, він «глибоко занепокоєний»
    Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст схвалила в тому числі Росія
    фото з відкритих джерел

    У короткому тексті заяви слова «війна» немає

    Рада Безпеки ООН схвалила першу заяву за увесь час з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та висловила «глибоке занепокоєння».

    Коротка заява опублікована у Twitter головуючої в Радбезі Франції.

    «Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми», – ідеться у тексті.

    Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст схвалила в тому числі Росія. Короткий текст, ухвалений у п’ятницю, був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова «війна».

    Нагадаємо, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні.

    До слова, 28 квітня Генсек ООН прибув у Київ і їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).

    Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».

    Теги: росія окупанти Київ ООН війна Радбез ООН Україна Twitter окупація час #stoprussia
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    Радбез ООН схвалив першу від початку війни в Україні заяву, він «глибоко занепокоєний»