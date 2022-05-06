Радбез ООН схвалив першу від початку війни в Україні заяву, він «глибоко занепокоєний»

Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст схвалила в тому числі Росія

У короткому тексті заяви слова «війна» немає

Рада Безпеки ООН схвалила першу заяву за увесь час з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та висловила «глибоке занепокоєння».

Коротка заява опублікована у Twitter головуючої в Радбезі Франції.

«Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримання миру та безпеки в Україні. Вона нагадує, що всі держави взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Вона підтримує зусилля генерального секретаря ООН щодо мирного вирішення проблеми», – ідеться у тексті.

Заяви Ради Безпеки узгоджуються консенсусом, тобто текст схвалила в тому числі Росія. Короткий текст, ухвалений у п’ятницю, був розроблений Норвегією та Мексикою, у ньому немає слова «війна».

Нагадаємо, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні.

До слова, 28 квітня Генсек ООН прибув у Київ і їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).

Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».