  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні – Гутерреш

    Генсек ООН шокований тим, що Київ обстріляли ракетами під час його візиту - Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні – Гутерреш
    Генсек ООН шокований тим, що Київ обстріляли ракетами під час його візиту
    фото: Офіс президента

    Очільник організації визнав, що вони не змогли впоратися з російським нападом

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визнав нездатність Ради Безпеки цієї організації запобігти війні Росії проти України і зупинити її. Про це йшлося під час його спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

    «Дозвольте пояснити. Рада Безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні і зупинити її. Це стало причиною масового розчарування, фрустрації і гніву. Але кожен представник і представниця ООН працюють щодня для українців, пліч-о-пліч з українськими організаціями», – заявив він.

    За його словами, місія ООН в Україні розгорталася дуже швидко, але «не все працює ідеально».

    «Будь-яка допомога, яку ми можемо надати, блякне на тлі поточних потреб», – сказав генсек ООН і запевнив, що організація докладатиме більше зусиль.

    Нагадаємо, 28 квітня Генсек ООН прибув у Київ і їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).

    Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».

    Згодом стало відомо, що Генсек ООН шокований ударом по Києву під час його візиту.

    Як відомо, 28 квітня увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).

    Читайте також: Зеленський та генсек ООН зробили заяви після зустрічі (відео)
    Теги: росія окупанти Київ ООН війна Радбез ООН Україна Генсек ООН окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні – Гутерреш