Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні – Гутерреш

Генсек ООН шокований тим, що Київ обстріляли ракетами під час його візиту

Очільник організації визнав, що вони не змогли впоратися з російським нападом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визнав нездатність Ради Безпеки цієї організації запобігти війні Росії проти України і зупинити її. Про це йшлося під час його спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

«Дозвольте пояснити. Рада Безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні і зупинити її. Це стало причиною масового розчарування, фрустрації і гніву. Але кожен представник і представниця ООН працюють щодня для українців, пліч-о-пліч з українськими організаціями», – заявив він.

За його словами, місія ООН в Україні розгорталася дуже швидко, але «не все працює ідеально».

«Будь-яка допомога, яку ми можемо надати, блякне на тлі поточних потреб», – сказав генсек ООН і запевнив, що організація докладатиме більше зусиль.

Нагадаємо, 28 квітня Генсек ООН прибув у Київ і їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).

Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».

Згодом стало відомо, що Генсек ООН шокований ударом по Києву під час його візиту.

Як відомо, 28 квітня увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).