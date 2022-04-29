Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні – Гутерреш
Очільник організації визнав, що вони не змогли впоратися з російським нападом
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визнав нездатність Ради Безпеки цієї організації запобігти війні Росії проти України і зупинити її. Про це йшлося під час його спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.
«Дозвольте пояснити. Рада Безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти цій війні і зупинити її. Це стало причиною масового розчарування, фрустрації і гніву. Але кожен представник і представниця ООН працюють щодня для українців, пліч-о-пліч з українськими організаціями», – заявив він.
За його словами, місія ООН в Україні розгорталася дуже швидко, але «не все працює ідеально».
«Будь-яка допомога, яку ми можемо надати, блякне на тлі поточних потреб», – сказав генсек ООН і запевнив, що організація докладатиме більше зусиль.
Нагадаємо, 28 квітня Генсек ООН прибув у Київ і їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).
Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».
Згодом стало відомо, що Генсек ООН шокований ударом по Києву під час його візиту.
Як відомо, 28 квітня увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).