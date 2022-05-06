Зеленський звернувся до українців за підсумками 72-го дня війни (відео)

Президент відзначив, що день почався та закінчився з нагородження наших військових.

«Українці і українки! Наші захисники і наші захисниці! Бажаю здоровʼя! Сьогодні був насичений день, який почався і завершився нагородженнями наших героїв, наших захисників, наших захисниць. З нагоди Дня піхоти – професійного свята воїнів України, які є фундаментом армії, зранку зустрівся з нашими військовими. Подякував за службу. Вручив нагороди. В тому числі нашу нову – бойову – відзнаку. Ви знаєте, що в нашій країні за час незалежності не було саме бойових відзнак. І ось сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку. Хрест бойових заслуг. І першим, кому я вирішив вручити цей Хрест, став генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України. За відвагу, за мудрість, за організацію ефективної відсічі російському вторгненню. Впевнений, таку відсіч російська армія не забуде довго,- заявив президент.

Він зауважив, що особливо цими днями, у період 9 травня, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових», – заявив президент.

Нагадаємо, Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.

Триває 72-га доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупант не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, веде активні бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках.