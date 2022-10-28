Радник Банкової розповів про ситуацію на фронтах та що замислили рашисти під Херсоном

Під Бахмутом наразі йдуть важкі бої, на півдні ворог готується до міських боїв

Наразі Бахмутський напрямок фронту – ключовий, там найбільш потужні бої, не відбувається перекидання військових частин Росії в напрямку півдня. Навпаки, вороги туди додають певну кількість мобілізованих, і вояків приватної військової компанії «Вагнера», і зеків: «найбільш неадекватних істот, яких змогли зібрати». Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

На Запоріжжі сухопутного просування з боку ворогів немає, але там є Дніпро і Запоріжжя, які вони обстрілюють.

«Знаєте, це така маленька гидота, яка хоче, навіть якщо програє війну, все ж таки встигнути накоїти багато біди. Знищити територію, наші промислові можливості, щоб нам було складно потім підіймати свою економіку, реанімувати її, відновлювати і таке інше», – пояснив Подоляк.

Щодо ситуації на півдні, то там була інформаційна істерика, адже окупанти одночасно робили різні дії. Наприклад, мінували шлюзи Каховського водосховища, тому що вважають: якщо програватимуть, то будуть затиснуті у Херсоні.

«Тому вони вважають, що можуть на певний час затопити лівобережну частину Херсонської області щоб затримати наш контрнаступ на Херсонщині в бік Арабатки, в бік Генічеська, в бік Чонгара, і поступово відступити до Криму. Зрозуміло, що Херсон вони не втримають, всі сім'ї знову ж таки евакуюються до Криму. Але є певна низка людей, саме херсонців, яких евакуюють на лівобережну частину – щоб потім, коли вони будуть затоплювати, там була певна кількість загиблих цивільних громадян. Це ж Росія, вони ж все це готують», – каже радник.

Загарбники частково додали до Херсона декілька тисяч мобілізованих. Рашисти готуються до боїв у місті, встановлюють ствольну артилерію на лівому березі, тож будуть не тільки вести міські бої, а спробують все ж таки знищити певну низку приміщень, цивільної інфраструктури і таке інше.

«Те саме, що вони робили в Харкові. Під’їжджали танками й буквально прямою наводкою Північну Салтівку розстрілювали. Те саме вони, до речі, робили в Миколаєві, коли вони «Гради» підвели за два кілометри до міської лінії й починали просто поквартально бити по території міста. Це ж росіяни», – каже радник Офісу президента.

До слова, на Луганщині 28 жовтня важкі бої точаться навколо Білогорівки та на Сватівському напрямку.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.