Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контрнаступ на Луганщині: Гайдай пояснив, що ускладнює просування ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ на Луганщині: Гайдай пояснив, що ускладнює просування ЗСУ
На перешкоді ЗСУ досі залишаються несприятливі погодні умови
фото: Генштаб

Контрнаступ ускладнюється резервами окупантів та замінованою територією

На Луганщині триває контрнаступ Збройних сил України, хоча є і певні труднощі, через які він відбувається не так швидко. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

Контрнаступ, за його словами, ускладнюється підтягнутою технікою, резервами окупантів, їхніми оборонними спорудами та замінованою територією. Окрім того, на перешкоді досі залишаються несприятливі погодні умови.

«Не так швидко, як всім нам хотілося б, але ми розуміли, що не буде такого швидкого просування на Луганщині... Збройні сили України просуваються вперед, погода заважає, дуже багато негативних факторів, але не дивлячись на це, вони кожного дня просуваються вперед», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.

Читайте також: Сергій Гайдай: Шанси звільнити всю Луганщину величезні
Теги: Луганщина Сергій Гайдай Генштаб контрнаступ Бахмут ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти планують збудувати новий стадіон
Окупанти хочуть знести футбольний стадіон в Луганську
Вчора, 17:22
На Луганщині ЗСУ ліквідували щонайменше 10 ворожих офіцерів за добу – Генштаб
На Луганщині ЗСУ ліквідували щонайменше 10 ворожих офіцерів за добу – Генштаб
26 жовтня, 19:57
В області тривають бої, українські захисники звільняють території 
Гайдай повідомив, де на Луганщині ЗСУ прориваються вперед 
Вчора, 20:47

Події в Україні

Дев'ять танків та майже пів тисячі рашистів: оновлені дані про втрати ворога 
Дев'ять танків та майже пів тисячі рашистів: оновлені дані про втрати ворога 
Контрнаступ на Луганщині: Гайдай пояснив, що ускладнює просування ЗСУ
Контрнаступ на Луганщині: Гайдай пояснив, що ускладнює просування ЗСУ
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Рашисти вночі били по Миколаєву з С-300: влучили в пекарню та адмінбудівлю 
Рашисти вночі били по Миколаєву з С-300: влучили в пекарню та адмінбудівлю 
Місію ЄС з навчання українських військових очолив польський генерал
Місію ЄС з навчання українських військових очолив польський генерал
Лікарні заповнені пораненими: командування рашистів приховує реальні втрати
Лікарні заповнені пораненими: командування рашистів приховує реальні втрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
41K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
40K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
37K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
31K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
18K
Головний рабин Росії повстав проти Кремля

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту