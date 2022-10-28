Контрнаступ на Луганщині: Гайдай пояснив, що ускладнює просування ЗСУ

Контрнаступ ускладнюється резервами окупантів та замінованою територією

На Луганщині триває контрнаступ Збройних сил України, хоча є і певні труднощі, через які він відбувається не так швидко. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

Контрнаступ, за його словами, ускладнюється підтягнутою технікою, резервами окупантів, їхніми оборонними спорудами та замінованою територією. Окрім того, на перешкоді досі залишаються несприятливі погодні умови.

«Не так швидко, як всім нам хотілося б, але ми розуміли, що не буде такого швидкого просування на Луганщині... Збройні сили України просуваються вперед, погода заважає, дуже багато негативних факторів, але не дивлячись на це, вони кожного дня просуваються вперед», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.