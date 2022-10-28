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На Луганщині точаться важкі бої під Білогорівкою – Гайдай

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Луганщині точаться важкі бої під Білогорівкою – Гайдай
ЗСУ вже 247 днів стримують російських терористів
фото: EPA

Окупанти намагаються відстояти Сватівський напрямок фронту 

На Луганщині 28 жовтня важкі бої точаться навколо Білогорівки та на Сватівському напрямку. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Після нещодавньої «бавовни» у Сватовому загинули близько 60 бойовиків противника.

Водночас деякі села росіяни практично знищили після того, як почали відступати.

«Свіжомобілізованих росіян на Луганщині дуже багато, але гинуть вони пачками середній «термін придатності» цих мобілізованих – близько двох тижнів», – повідомив Гайдай. 

Нагадаємо, російські сили можуть зробити пріоритетним напрямок Сватове-Кремінна, вважають аналітики ISW.

До слова, на Луганщині триває контрнаступ Збройних сил України, хоча є і певні труднощі, через які він відбувається не так швидко.

Як відомо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.

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Теги: росіяни Луганщина війна

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