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Дев'ять танків та майже пів тисячі рашистів: оновлені дані про втрати ворога 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дев'ять танків та майже пів тисячі рашистів: оновлені дані про втрати ворога 
Наші захисники готуються повернути український прапор у всі міста та села України 
фото: Генштаб

ЗСУ продовжують завдавати ударів по загарбниках 

Генеральний штаб ЗСУ вранці 28 жовтня оновив дані про результати полювання на загарбників за минулу добу.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.10 орієнтовно склали:

  • особового складу‒ приблизно 69700 (+480) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 2640 (+9) од,  
  • бойових броньованих машин ‒ 5378 (+14) од,  
  • артилерійських систем – 1698 (+8) од,  
  • реактивних систем залпового вогню – 379 (+0) од,  
  • засоби ППО ‒ 192 (+0) од,
  • літаків – 272 (+1) од,  
  • гелікоптерів  – 251 (+2) од,  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 351 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 151 (+1).
Дев'ять танків та майже пів тисячі рашистів: оновлені дані про втрати ворога  фото 1

Дані уточнюються. 

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області. 

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Теги: окупанти втрати

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