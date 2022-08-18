Обстріл гуртожитку у Харкові. Міноборони Росії вже вигадало цинічне пояснення

У гуртожитках, де мешкали люди з вадами слуху, окупанти нарахували «знищення 90 бойовиків»

Рашисти заявили про удар по «пункту розміщення найманців»

У міністерстві оборони країни-окупантки Росії прокоментували обстріли Харкова, внаслідок яких загинули 11 цивільних осіб. Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

«Збройні сили РФ високоточною зброєю наземного базування вразили пункт розміщення найманців у Харкові, знищено понад 90 бойовиків», – зазначили в міноборони країни-окупанта.

Нагадаємо, 17 серпня російські окупанти завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми. Внаслідок обстрілів загинули 11 людей, поранення дістали 37 осіб.

Зокрема, обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

Також повідомлялося, що у гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.

Вранці 18 серпня зафіксовано як мінімум чотири ракетні удари по Харкову. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів.

Крім того, зранку 18 серпня російські війська ракетними обстрілами знищили Харківський палац культури «Залізничник».