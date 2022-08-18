Внаслідок удару по гуртожитку в Харкові загинула матір української спортсменки 

Окупанти вгатили ракетами по житлових будинках у Харкові

Українська легкоатлетка Катерина Табашник повідомила, що серед загиблих у гуртожитку Харкова, куди вранці 18 серпня влучила російська ракета, була її матір.

«Мамочко, я тебе дуже сильно люблю. Руський мир забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу», – написала Табашник в соцмережі.

У сторіс із руїнами гуртожитку, де жила родина Табашник, Катерина також позначила російських спортсменів – Іллю Іванюка та Марію Ласіцкене.

Як повідомляє «Суспільне», під завалами знайшли нагороди й грамоти спортсменки.

Катерина Табашник народилася у 1994 році в Харкові. Спеціалізується на стрибках у висоту. Dirtpix.ue

Росіяни вранці 18 серпня влучили по гуртожитку в Слобідському районі Харкова, а ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському районі. Внаслідок обстрілів загинули 11 людей, поранення дістали 37 осіб.

Зокрема, обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер». Також повідомлялося, що у гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.

Вранці 18 серпня зафіксовано як мінімум чотири ракетні удари по Харкову. «Прилетіло» до Слобідського та Холодногірського районів.

Крім того, зранку 18 серпня російські війська ракетними обстрілами знищили Харківський палац культури «Залізничник».

Тим часом Міноборони Росії вже вигадало цинічне пояснення ударам по Харкові.