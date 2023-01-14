Ракетний обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: вже 60 поранених

Серед постраждалих 12 дітей

Станом на 19.40 через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку поранено 60 осіб, серед них 12 – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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«19.40. Вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. 12 з них - діти... Рятувальна операція триває», – йдеться у дописі голови Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

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За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, для масованих ракетних ударів по території України 14 січня російська окупаційна армія з північного напрямку атакувала столицю зенітними керованими ракетами С-400 (С-300). «Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України», – повідомив Залужний.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі. Президент пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату. «Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – запевнив глава держави.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі вимогою негайно вигнати РФ з Радбезу ООН.