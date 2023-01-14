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Ракетний обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: вже 60 поранених

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Ракетний обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: вже 60 поранених
Рятувальна операція у Дніпрі триває
фото: телеграм Валентина Резніченка/Дніпропетровська ОВА

Серед постраждалих 12 дітей

Станом на 19.40 через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку поранено 60 осіб, серед них 12 – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«19.40. Вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. 12 з них - діти... Рятувальна операція триває», – йдеться у дописі голови Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, для масованих ракетних ударів по території України 14 січня російська окупаційна армія з північного напрямку атакувала столицю зенітними керованими ракетами С-400 (С-300). «Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59, – по об’єктах критичної інфраструктури України», – повідомив Залужний.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі. Президент пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату. «Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – запевнив глава держави.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі вимогою негайно вигнати РФ з Радбезу ООН.

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Теги: війна росія тероризм Дніпро ракета

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