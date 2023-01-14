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Банкова про обстріл Дніпра: «Росію треба негайно виключити з Радбезу ООН»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Банкова про обстріл Дніпра: «Росію треба негайно виключити з Радбезу ООН»
Внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра 14 січня повністю зруйнований під'їзд будинку
фото: телеграм Валентина Резніченка/Дніпропетровська ОВА

«Москва доводить, що цинізму немає меж»

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі вимогою негайно вигнати РФ з Радбезу ООН.

«Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки «руського світу». Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета… Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу», – йдеться у дописі Подоляка у твітері.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі. Президент пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату. «Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – запевнив глава держави.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою в багатоповерхівку, тривають. Наразі врятовано 15 чоловік.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, поранено 60 осіб, серед них 12 – діти.

Теги: росія війна Дніпро тероризм Михайло Подоляк

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