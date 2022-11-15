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Ракетна атака на Запоріжжя: Банкова показала наслідки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Запоріжжя: Банкова показала наслідки (фото)
Наслідки нічної атаки на передмістя Запоріжжя
Кирило Тимошенко / Telegram

Попередньо жертв та травмованих внаслідок атаки немає

Наряди поліції обстежують місця нічних прильотів у Запорізькій області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Запорізьку область продовжують тероризувати росіяни. Попередньо жертв та травмованих немає», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 15 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вранці стало відомо, що російські загарбники вдарили чотирма ракетами по передмістю Запоріжжя. Ймовірно, було застосовано ракети С-300.

До слова, триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Детальніше про ситуацію в регіонах станом на ранок 15 листопада читайте тут.

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Теги: Україна росія війна окупанти Запоріжжя

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