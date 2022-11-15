Ранковий обстріл Запоріжжя: оприлюднено подробиці

Постраждалих та руйнувань не виявлено

Окупанти близько четвертої години ранку вдарили по Запоріжжю

Вранці 15 листопада російська армія вдарила чотирма ракетами по передмістю Запоріжжя. Ймовірно, було застосовано ракети С-300. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Постраждалих та руйнувань не виявлено. Логіку російських терористів важко зрозуміти. Будьмо уважними і обережними!» – написав він.

Раніше повідомлялось, що рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт.

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Також була інформація, що окупанти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області.

Триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.