У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Рашисти продовжують тероризувати мирні українські міста

Вночі 15 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Поки що офіційної інформації щодо ворожих обстрілів немає. Відзначимо, що у Запорізькій області повітряна тривога тривала з 03:55 до 04:34. Станом на 05:10 в області відносно спокійно, а тривогу оголошено в сусідньому Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялось, що рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт.

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Також була інформація, що окупанти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області.

Триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.