Чому РФ знизила інтенсивність ракетних атак: військові вказали на невтішну для ворога тенденцію

Військові припускають, що зниженні інтенсивності ракетних обстрілів ворога може свідчити про дефіцит цієї зброї у РФ

Російські війська не можуть собі дозволити постійно завдавати масовані ракетні удари по території України, оскільки у ворога спостерігається дефіцит крилатих ракет «Калібр»,«Іскандер», Х-555 та Х-101. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Застосування авіаційних ракет відбувається практично щодня – це і Х-59, і Х-31, противник застосовує саме по військах, по тих регіонах, де ведуться бойові дії. Щодо обстрілів критичної інфраструктури, зараз не бачимо за цей тиждень і застосування «шахедів», і ракет крилатих. Очевидно, що противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння. Це стосується й «Іскандерів», і ракет Х-555, Х-101, а також «Калібрів». Особливо «Калібри» у жовтні застосували не так багато, буквально до 15 «Калібрів» було застосовано протягом жовтня, тому очевидно, що мають дефіцит із цими ракетами», – повідомив Ігнат, додавши, що росіяни не можуть їх швидко виготовити і поставити на носії.

Водночас Юрій Ігнат нагадав, що постійно відбуваються обстріли прифронтових міст реактивною артилерією, а також зенітними комплексами С-300, які ворог має в надлишку.

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Відповідаючи на питання, чи означає нинішнє затишшя, що ворог збирає сили для чергового масованого обстрілу, речник зазначив, що затишшя це умовне, адже війна триває і обстріли Бахмута, Авдіївки постійно тривають. На сьогодні спостерігається лише зменшення ракетних обстрілів. Однак ворог накопичує свої сили, наголосив речник.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія заручилася підтримкою для ведення війни проти України не лише Ірану, а й Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат раніше повідомив, що після звільнення Херсона російські загарбники не матимуть логістичних складнощів із доставкою боєприпасів, що дозволить їм легше вести протиповітряну оборону.