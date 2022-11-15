Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 15 листопада

Рашисти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади Дніпропетровщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Львівщині, Черкащині, Житомирщині, Чернігівщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Вчора ввечері росіяни відкривали вогонь із автоматів по прикордонню Зноб-Новгородської громади. Усього було 22 постріли. Без жертв. Зранку російські військові із мінометів обстріляли Хотінську громаду. Без наслідків. Зранку також ворог бив із мінометів по прикордонному селу Білопільської громади. На цю мить відомо про пошкоджені електроопори, гараж та сарай. Детальні дані щодо наслідків уточнюються. За минулу добу 143 ворожих снарядів, мін та ракет вибухнули на прикордонні Сумської області. Є зруйновані будинки та поранені місцеві мешканці.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоданилівка, Щербаки, Мала Токмачка, Малинівка, Залізничне, Степногірськ, Білогіря, Дорожнянка, Темирівка, Ольгівська, Новоданилівка, Полтавка, Новоандріївка, Чарівне, Новоіванівка, Гуляйполе, Малі щербаки. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

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Вранці 15 листопада російські загарбники вдарили чотирма ракетами по передмістю Запоріжжя. Ймовірно, було застосовано ракети С-300.

Дніпропетровщина

Росіяни знову тримали у напрузі Нікопольщину. Обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Марганецьку, Нікопольську та Червоногригорівську громади. Минулося без постраждалих. У Нікополі пошкоджене приватне підприємство, кілька приватних будинків та багатоповерхівок. Обірвані лінії електропередач, понівечений газогін. Зруйновані кілька господарських споруд. Деталі щодо наслідків обстрілів ще уточнюються.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати обстрілами мирне населення пунктів, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ міст і сіл Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. В с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. В с. Болдирівка Куп'янського району через обстріли горіли склади з зерном. У Куп'янському районі поранення отримали троє людей.

Піротехніки ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкоджено 141 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека на території області все ще дуже висока. Вчора біля залізничної станції Цупівка на території Дергачівської громади Харківського району на міні підірвалися три працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Крім того, в районі села Безруки вчора вдень на міні підірвалося авто «Харківобленерго», поранення зазнав електромонтер. Його стан середній.

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Луганщина

Минулої доби атаки росіян відбиті від Новоселівського. Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії за минулу добу росіяни відкривали вогонь по Макіївці, Невському, Новоселівському, Площанці та Стельмахівці на Куп’янському та Лиманському напрямках. Усього по позиціях захисників Луганщини ворог завдав 21 артудар. Один раз атакував з повітря. Наразі відомо про втрати противника після влучання у місце розміщення росіян у Мілуватці на Сватівщині. А саме, знищено штаб підрозділу російських окупаційних військ, загинуло 30 осіб та більш як 20 поранені.

Донеччина

Вчора ввечорі – ракетні удари по Вугледару та Павлівці. Вночі – обстріли околиць Мар'їнської, Торецької, Очеретинської громад. Сьогодні зранку – масований артобстріл Авдіївки, центральної частини міста, влучання в районі пр. Центрального та ринку. Інформація щодо постраждалих цивільних не надходила. Дані уточнюються. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. На ранок – активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Веселого, Промки з застосуванням танків та БМП. За минулу добу по області: один загиблий, один поранений цивільний.

Миколаївщина

Минулої доби ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає. Також, як повідомляє ОК «Південь», вчора з Кінбурнської коси ворог з РСЗВ «Град» намагався атакувати Очаків. Удари були по акваторії та пірсах. Без постраждалих.

Херсонщина

За інформацією ОК «Південь», нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках. Там же підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса «Тор-М2» та три одиниць автобронетехніки. Дані по іншим втратам ворога уточнюються.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове, Чорнобаївка, Одрадокамянка та Томарине. В результаті мінометного обстрілу Новоолександрівки Бериславського району минулої доби поранено місцевого жителя, пошкоджено декілька житлових будинків. Триває відновлення електропостачання та ліній зв’язку на звільненій території Херсонщини. Поступово з’являтимуться пункти допомоги людям. Допомагають і сусідні регіони. У Херсоні встановли 55-ти метровий флагшток і підняли український прапор.

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Нагадаємо, триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.